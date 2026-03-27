ＮＥＷＳの加藤シゲアキが２７日、東京・有明に開業した「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ」のオープニングセレモニーに出席した。同施設内の劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲ有明」のこけら落とし公演に決まった「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」（４月２５日〜５月２４日）のクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担当する。開業前に会場を見学し「最高すぎてビビってます。ここで僕の（作品が）こけら落としでいいのか