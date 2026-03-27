◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園―花咲徳栄（２７日・甲子園）初出場だった２００３年以来の８強進出を果たした花咲徳栄（埼玉）が、初の４強入りを目指して智弁学園（奈良）と対戦する。先発投手は、背番号１０の左腕・古賀夏音樹（なおき、２年）。１、２回戦で計１６イニング、２２０球を投じたエース右腕・黒川凌大（３年）はベンチスタートとなった。試合前取材に応じた岩井隆監督（５６）は「古賀は、ボールの