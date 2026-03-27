◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）昨季限りで現役を引退した前ドジャースのカーショー投手（３８）が開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に解説者としてドジャース側の三塁ベンチ横に登場した。昨季の現役引退後、開幕戦を放映する米大手テレビ局「ＮＢＣ」の解説者に就任。レジェンド左腕はプレーボール直前の現地中継では「今日はこの試合を見る