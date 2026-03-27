2026年3月29日（日）深夜0時10分より、B&ZAI（バンザイ）初の地上波特番「ナニワでバンザイ！自分トリセツ 2.0」（ABCテレビ）の最終回が放送される。 結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&ZAI。圧倒的なポテンシャルに加えて「人情と笑いを大切にするナニワのエッセンス」をもっと取り入れよう！と関東出身のB&ZAIがコテコテのナニワカルチャーにどっぷり浸かり、自らの「自分トリ