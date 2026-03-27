IOC＝国際オリンピック委員会は、2028年のロサンゼルス・オリンピックから女子種目に出場する全ての選手に遺伝子検査を行うと発表しました。IOCは26日、次のロサンゼルス五輪から女子種目に出場する全ての選手を対象に性別を確認する遺伝子検査を行うと発表しました。男性として生まれ、女性を自認するトランスジェンダーの選手は女子競技への参加が認められなくなります。IOCのコベントリー会長は「オリンピックでは、ほんのわず