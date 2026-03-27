政府は27日、オーバーツーリズム（観光公害）対策に取り組む地域を2030年までに100カ所に倍増させる目標などを定めた第5次観光立国推進基本計画を閣議決定した。期間は26〜30年度で、改定は3年ぶり。30年までに訪日客を6千万人、訪日消費額を15兆円とする現行目標を堅持した。訪日客の増加に伴う観光公害が深刻化しており、対策の数値目標を初めて掲げた。基本計画は、観光客が集中する地域では一部の住民から生活の質が低下し