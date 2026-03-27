去年1年間に自殺した小中高生の数が確定値で538人に上り、過去最多になりました。今年1月に公表された暫定値から6人増えています。厚生労働省やこども家庭庁などによりますと、去年1年間に自殺した小中高生は、確定値で前の年から9人増えて538人となり、統計のある1980年以降、最も多くなりました。厚労省などが今年1月に発表した暫定値では、532人となっていて、6人増えています。小中高生の自殺の原因や動機としては、学業不振や