日本の国籍を取得する「帰化」について、4月1日から原則として10年以上日本に居住していることを要件に運用することが明らかになりました。「帰化」の要件をめぐっては、国籍法では居住期間が5年以上と定められていて、「永住許可」の取得に必要な10年よりも短いことから、政府は見直す方針を示していました。平口法務大臣は27日の会見で、4月1日から運用を見直し、10年以上日本に居住していることを要件とすることを明らかにしま