ヘビーメタルバンド陰陽座の女性ボーカル黒猫が27日までにインスタグラムを更新。自己免疫疾患の症状による頭髪の脱毛について現状を報告した。黒猫は同バンドのツアー開催決定を報告するとともに「私の病状について少しご報告させてください」と切り出し、「以前お伝えした自己免疫疾患の症状により髪はほとんど無くなってしまったのですが、また少しずつ生えてきて現状ここまで戻りました！（生え揃ってないので子供みたいですが