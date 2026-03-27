世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。3月21日（土）の放送では、オーストラリア・ソレントが特集された。【映像】19世紀にオーストラリアで誕生した“クータボート”とは？美しい海岸線が続くソレントには、少し珍しいボートクラブがある。それが「ソレント セーリング クータボート クラブ」。集まっているのは、クータボートという木造船の愛好家たちだ。クータボートは、19世紀にオーストラリアで誕生した。大き