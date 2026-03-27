銀座コージーコーナーは、2026年3月27日から4月9日ごろまで、「ジャンボな銀座プリン」を全国の生ケーキ取扱店で販売します。プリン発売から40周年記念の感謝を込めたジャンボサイズ銀座コージーコーナーでは、長い歴史の中で「銀座プリン」や「ジャンボプリン」といった定番のプリンのほかに、流行や時代に合わせた数々のプリンを発売してきました。今年はプリン発売からちょうど40周年。この特別な年を記念して「ジャンボな銀座