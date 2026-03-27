リボミックは小動き。２６日の取引終了後、日産化学と中枢神経疾患を対象とした医薬品創製に向けた新たな基盤技術の確立を目的とする共同研究契約を締結したと発表した。日産化が自社の独自核酸創薬技術を対象として研究を進めるうえで、リボミックからＤＤＳ（ドラッグデリバリーシステム）アプタマー技術の提供を受ける。リボミック側は研究の進捗段階に応じた一定の対価を日産化から受け取る。リボミックの株価は