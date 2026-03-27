ダイセルは安い。２６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５８３０億円から５７６０億円（前期比１．８％減）へ、純利益を５００億円から１００億円（同７９．８％減）へ下方修正すると発表した。販売数量の減少や一部プラントでのトラブル発生による影響を織り込んだ。現在建設中の新規プラントにおける減損損失の計上も響く見通し。これがネガティブ視されている。 出所：MINKABU PRESS