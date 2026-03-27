日清製粉グループ本社がしっかり。２６日の取引終了後に自社株８５４万６０００株（消却前発行済み株数の２．９５％）を３月３１日付で消却すると発表したことが好材料視されている。消却後の発行済み株数は２億８２１１万１８９１株となる。 出所：MINKABU PRESS