ＦＰＧは大幅安。２６日取引終了後、２６年９月期連結業績予想について売上高を１３０５億円から８２８億７６００万円（前期比３６．１％減）へ、営業利益を３０４億円から２３１億５７００万円（同８．９％減）へ下方修正すると発表した。配当予想も１２５円４０銭から９２円７０銭（前期１３０円４０銭）に減額する。これを嫌気した売りが優勢となっている。 リースファンド事業は堅調な一方、昨年１２月に「令和８