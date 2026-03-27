ユニプレスが堅調推移。同社は２６日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の修正を発表した。今期の売上高予想は従来の見通しから２４０億円増額して３１９０億円（前期比３．３％減）、経常利益は３０億円増額して１２０億円（同１２．１％減）に引き上げた。最終損益の赤字幅については４５億円から７５億円（前期は２１０億５３００万円の最終赤字）に修正し、従来予想に対して拡大する見通しを示したものの、合理化努力