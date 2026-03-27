午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４７、値下がり銘柄数は１０６７、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、サービス、石油・石炭、その他製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS