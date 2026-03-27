J・J・エイブラムス製作、デヴィッド・ロバート・ミッチェル監督による映画『The End of Oak Street（原題）』が、『オークストリートの異変』の邦題で8月14日に日米同時公開されることが決定し、あわせて予告編が公開された。 参考：『アンダー・ザ・シルバーレイク』監督が語るLAとポップカルチャー「映画自体が僕にとっては非常に大切」 『スター・ウォーズ』シリ