成人してから発症する後天性眼瞼下垂は、日常生活における習慣や加齢に伴う身体の変化が主な原因となります。誰にでも起こりうる身近な要因が、まぶたの機能に影響を与えることがあるのです。予防の観点からも、どのような要因がリスクとなるのかを知っておくことは大切です。ここでは、後天性眼瞼下垂を引き起こす代表的な原因について説明します。 監修医師：柿崎 寛子（医師） 三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical ce