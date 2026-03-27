春うつの発症には、気象条件と社会的な環境変化という2つの側面が深く関わっています。気温の寒暖差や日照時間の変動、花粉症による身体的負担に加え、新年度の進学・就職・転居といったライフイベントが集中するこの時期は、心身へのストレスが蓄積しやすい季節です。発症の背景にある要因を理解することで、適切な対処につながります。※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や