心機能の指標である左室駆出率による心不全の分類において、これまで治療方法が限られていた「左室駆出率40%以上の心不全」に対するエビデンスを有する非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬（MRA）「フィネレノン（商品名：ケレンディア）」が2025年12月に慢性心不全の適応で追加承認されました。これを受けて、心不全はどのような病気で、どう治療されているかなどについて解説するプレスセミナー「心不全