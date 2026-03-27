ロサンゼルス・ドジャースは3月27日、公式Instagramを更新。山本由伸（27）の球場入りファッションを公開した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 ドジャースが公開したのは、ワールドシリーズ制覇のトロフィーが設置された通路を歩く山本の姿。アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの一戦で開幕投手を務