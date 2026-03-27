27日10時現在の日経平均株価は前日比976.10円（-1.82％）安の5万2627.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は447、値下がりは1067、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は284.79円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が162.45円、ダイキン が53.82円、フジクラ が40.95円、ファストリ が40.11円と続いている。 プラス寄与度トップはコナ