去年1年間の小中高生の自殺者数が、統計開始以来、過去最多となりました。動機として高校生ではうつ病などの健康問題が増えているということです。厚生労働省によりますと、去年の自殺者数は1万9188人で、前の年から1132人減少し、統計開始以来初めて2万人を下回って過去最少となりました。一方で、自殺した小中高生は538人で前の年から9人増え、統計を開始した1980年以来、過去最多となっています。動機別でみると、小学生は「し