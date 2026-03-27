テレビ東京は27日午後6時55分から2週連続で『世界中のカメラが捉えた超ド級！衝撃的瞬間 TOP40』を放送する。世界中から集めた4368本の衝撃映像の中から48本をスタッフが厳選。それを出演者が採点し、40本に厳選したものを放送する形式の衝撃映像番組となっている。【番組カット】めっちゃ笑ってる！ハンサムな柿谷曜一朗昨年6月に放送を開始したこの番組、出演者が見た衝撃映像が放送されないかもしれないという番組コンセプ