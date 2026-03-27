立憲民主、公明両党が参院での野党連携を模索している。少数与党の参院で野党が結束できれば政府・与党に対抗できるためで、両党が近く参院に提出する２０２６年度予算案の修正案への協力を他党に呼びかける。同様に修正案を提出する方針の国民民主党を含め、どこまで連携できるかが焦点となる。立民の徳永政調会長は２６日、「他党に持ちかけ、共同提案を目指していきたい」と国会内で記者団に述べ、国民民主を含む他党に修正