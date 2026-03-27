元AKB48メンバーの内田眞由美（32）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に手術を受けていたことを明かした。【写真】「病名が分かるまで検査に数年…」病床の写真を公開した内田眞由美内田は「昨年12月にヌック管水腫の切除手術をしました。2月に終診して、今はもうバリバリ元気に動いて働いています」と投稿。「病名が分かるまで検査に数年かかったり、術前後は不安なことも多かったので誰かの何かのためにな