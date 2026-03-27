お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸（55）が27日、自身のXを更新。この日放送された、俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の最終回について言及した。【写真あり】え、続投!?新たな相関図にネット仰天投稿で「スバラシ最終回でしたぁ」としみじみ。「笑ったり転んだ