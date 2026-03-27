福島県は２５日、人気アイドルグループ「ＴＯＫＩＯ」の解散を受け、県庁内の「ＴＯＫＩＯ課」の名称を今後使わないと発表した。同課は、メンバーが県内で活動する際の窓口を担おうと２０２１年に設置された。グループと連携し、震災や原発事故からの復興を目指してきた。メンバーの国分太一氏は昨年６月、コンプライアンス違反があったとして活動を休止。グループは解散した。県は、メンバーだった城島茂氏と松岡昌宏氏の