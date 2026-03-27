京都市消防局によると27日午前7時10分ごろ、京都市西京区で「バスと軽乗用車が衝突した」と119番があった。バスの乗客ら10人前後が病院に搬送され、軽乗用車の男性が重傷。いずれも搬送時、意識はあったという。