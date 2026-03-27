上野賢一郎厚生労働相は27日、がんや難病の患者のゲノムを網羅的に調べ、データの収集や保管などを担う「日本ゲノム医療推進機構」を国立がん研究センター内に設立したと発表した。ゲノム情報を診断や治療、創薬などに生かす。