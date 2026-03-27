「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が２年連続となる開幕戦の先発マウンドに上がり、初回にチャレンジで見逃し三振がボール判定に覆る珍事もあった中、序盤３回を無失点に抑えた。開幕セレモニー中もブルペンで黙々と準備を進めた山本。大歓声の中で第１球を投じ、マルテからスプリットで空振りを奪った。２球で追い込み、１０球粘られたが最後はスプリットで空振り三振