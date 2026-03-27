Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。片手で吊り革を握りながら、もう片方の手でリュックのファスナーをゴソゴソ。スマホを取り出すだけなのに、なぜこんなに手間取るのか。毎日のことだからこそ、そんな小さなイライラも地味に効いてきますよね。通勤リュックに求めるのは、大容量でもハイブランドでもなく、「欲しいモノにすぐ手