【ファミリーマート「あつまれ どうぶつの森」キャンペーン】 期間：3月31日～ 順次開催 ファミリーマートは、任天堂のNintendo Switch用ゲーム「あつまれ どうぶつの森」とのコラボキャンペーンを、3月31日より全国のファミリーマート約16,400店舗で開催する。今回のキャンペーンは、ファミリーマートの45周年スロ