Image: United Airlines 米ユナイテッド航空が、空の旅の新しい形を発表。エコノミークラスに新たに加わるのは、「United Relax Row」。ごろ寝旅ができるシートです。United Relax Rowは、3列シートにフットレストがついた席。このフットレストが90度まで上がることでシートと並びます。シート＆フットレストの上にブランケットを乗せれば、そこは横になれるごろ寝スペース。今までのエコノ