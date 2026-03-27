こんにちは、ミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。ただいま蒲郡ではクラシックが開催中！２０２６年のＳＧ戦線が開幕しましたね。初日の中継で平日の夜でもたくさんのお客さんが来場している様子が映っていて「世の中ボートレースが浸透しているのだなぁ」と、うれしく感じた瞬間もありました。３月の星奈は尼崎の東スポユーチューブのピットインタビューや篠崎元志選手トークショーのＭＣと他の月よりも選手の方とお話しす