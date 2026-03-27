かつて『THE MANZAI』決勝の舞台に立ち、独特のハイトーンボイスとシュールな漫才で劇場を熱狂させたお笑いコンビ『チーモンチョーチュウ』。高校の同級生である菊地浩輔（44）と結成し、25年にわたり第一線で活躍してきた彼らが、’25年12月末に突如として解散を発表した。ボケ担当の白井鉄也（44）が選んだ次なる道は、意外にも放送作家という裏方の世界だった。放送作家は担当する番組やイベントに合わせた不規則な労働環境とな