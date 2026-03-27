今シーズンは、フェミニンなムードの素材感やディテールに注目が集まっているもよう。さらっと取り入れられそうなアイテムをリサーチする中で見つけたのが、【グローバルワーク】から登場している「レースボレロ」。繊細なレースづかいが上品で、大人のデイリーコーデにぴったりです。二の腕カバーも狙えるので、ぜひ春のスタイリングに盛り込んで。 3種類の