隣に2つのぬいぐるみを並べてみると、猫さんがまさかの真似っこポーズ…？思わずニヤけてしまうような可愛すぎる光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.7万回再生を突破し、「かわいいぬいぐるみが3体並んでいるぞ！」「三兄弟w」「並んだ後ろ姿がいいね～」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫のとなりに『カワウソのぬいぐるみを２つ』並べた結果…可愛すぎて笑ってしまう