大型猫ちゃんを両手でしっかりと抱きしめて運ぶ息子くん。その3年後の成長したふたりの、昔と変わらない姿が投稿を見た人に温かい気持ちを届けることとなりました。投稿には、「ふたりともでっかくなったね」「どっちの写真もかわいい♡」と、いくつものコメントが寄せられることに。投稿は205万表示を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。 【写真：大型猫を一生懸命『運んでいた男の子』→３年後…微笑ましいビフォ&