妊娠や出産の場面では、思いもよらない出来事が起きることがしばしばあります。母体や赤ちゃんのことを考えると希望や要望が通らないこともあるでしょう。今回は筆者自身の第一子出産時のエピソードを紹介します。 想定外の帝王切開 臨月になり、いよいよ出産間近だとお産を楽しみにしていた、予定日の2週間前の日のことです。 産前最後になるであろう健診で、私の骨盤がせまくお腹の赤ちゃんが骨盤を通れないこと