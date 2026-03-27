記事ポイント医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタなど美容成分を1杯に凝縮人工甘味料・香料・保存料不使用で京都・宇治抹茶の風味医師の知見から生まれたウェルネスブランド DOCTOR MADEから、美容と健康を内側から整えるオールインワン美容プロテインが登場します。タンパク質だけでなく、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分からビタミン・ミネラルまで、1杯でまとめて補え