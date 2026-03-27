記事ポイント日本公演40周年を記念した全国10都市ツアーが2026年7月〜9月に開催『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』など5作品が登場し、15年ぶりにスティッチも復活ミッキーがDJとなりディズニーソングをダンスリミックスする氷上パーティーディズニーの仲間たちが世界レベルのフィギュアスケートで夢の世界を届ける氷上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」が、2026年に日本公演40周年を迎えます。記念公演『日本公演