佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「1か月予報」 気象庁は26日、向こう1か月の予想を発表しました。降水量は平年並みまたは多く、平均気温は平年よりも高くなる見込みです。 「最高気温の移り変わり（福岡市）」 この先は最高気温が20℃前後で、平年を上回る日が続きます。日曜日は22℃まで上がり、季節を先取りする陽気となりそうです。朝と日中の気温差が大きくなるので、体調を崩さない