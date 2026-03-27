記事ポイント日豪友好協力基本条約50周年を記念し、2026年3月11日に東京でガラディナーを開催「日豪園芸交流プログラム」を正式に立ち上げ、長期的な連携強化を推進オーストラリアの2024-2025年園芸輸出額は35億豪ドルと過去最高を記録オーストラリアの園芸産業を担う非営利研究開発法人Horticulture Innovation Australiaが、日豪の園芸交流をさらに深める新プログラムを立ち上げています。日豪友好協力基本条約の締結50周年とい