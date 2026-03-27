記事ポイントロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologistが銀座・和光「アーツ＆カルチャー」で抹茶ドリンクを提供展示テーマに合わせた毎週異なるスペシャル抹茶カクテル5万円（税抜）以上の購入で抹茶ドリンク引き換えチケットのプレゼントもロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologist（マッチャオロジスト）が、銀座・和光「アーツ＆カルチャー」にて特別な抹茶ドリンクのおもてなしを展開しています。展示テーマごとに毎週異なるス