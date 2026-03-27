記事ポイント映画原作のレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がPC向けに発売シリーズ初のアラクニド視点で戦う「バグモード」を搭載オフラインプレイ対応やFMV映像など充実したコンテンツAuroch DigitalとDotemuが手がけるレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がPC向けに登場しています。映画『スターシップ・トゥルーパーズ』の世界を舞台に、機動