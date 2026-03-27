記事ポイント2026年3月17日に「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を併設新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」ローズゴールドモデルを世界先行販売「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」が、2026年3月17日にリニューアルオープンしました。最新デザインのメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を備え