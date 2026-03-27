◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）ここまで重賞で２着３回のオメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）は、５枠９番に決定。中山は２３年２月の３歳１勝クラス以来となるが、２戦２勝の舞台で待望の初タイトルを目指す。２年前の覇者ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は３枠６番、ＪＲＡ通算３０００勝・横山典弘騎手とコンビを組むマテ