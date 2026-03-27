記事ポイント潜在看護師約70万人と医療現場をつなぐ「医療オンライン秘書」の協会設立プロジェクト190名以上が受講したアカデミーを基盤にCAMPFIREで支援受付中検定・認定制度の整備で医療オンライン秘書を社会インフラとして確立医療現場の人手不足と、資格を持ちながら現場を離れた潜在看護師のミスマッチを解消する新しい取り組みです。医療オンライン秘書協会が、「医療オンライン秘書協会設立プロジェクト」を2026年3月1日にC